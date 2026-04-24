information fournie par Reuters • 24/04/2026 à 20:45

MÉDIAS-Ricky Sandler met fin aux activités d'Eminence Capital après 27 ans d'activité - Bloomberg News

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