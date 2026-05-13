MÉDIAS-Panos Panay, d'Amazon, déclare : « Nous ne visons pas nécessairement un téléphone » - FT

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* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe : * EIFFAGE ...
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information fournie par Libertify•13.05.2026•05:00•
Au programme ce matin : Coface, Johnson & Johnson, Orange, SES, Valeo. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ...
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Donald Trump est attendu mercredi à Pékin pour y rencontrer son "bon ami" Xi Jinping, et a assuré que sa visite sera fructueuse en dépit de leurs désaccords sur la guerre au Moyen-Orient, le commerce et Taïwan. Le président américain ne veut pas que la guerre contre ...
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En pleine tempête, le gouvernement du Premier ministre britannique Keir Starmer s'apprête à dévoiler ses priorités législatives mercredi lors du traditionnel discours du trône, prononcé par le roi Charles III à Westminster lors d'une fastueuse cérémonie. Rituel ...
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