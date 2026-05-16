information fournie par Reuters • 16/05/2026 à 02:52

MÉDIAS-OpenAI a racheté une entreprise proposant des outils d'IA pour le clonage de voix - NYT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/2299xz3a

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude