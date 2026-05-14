information fournie par Reuters • 14/05/2026 à 20:20

MÉDIAS-Morgan Stanley recrute Sam Jackson pour les opérations sur les produits de construction - Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/yntxuy5e

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude