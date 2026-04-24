MÉDIAS-Les investisseurs réclament un rendement plus élevé sur 14 milliards de dollars de dette liée à des centres de données garantis par Oracle - FT

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Les dirigeants européens, réunis vendredi en sommet à Chypre, ont tempéré les ardeurs d'adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne, en dépit des appels pressants de son président Volodymyr Zelensky. "Il est clair pour tout le monde qu'une adhésion immédiate ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•24.04.2026•18:32•
La start-up canadienne d'intelligence artificielle Cohere va acquérir son homologue allemande Aleph Alpha pour se faire une place sur un marché largement dominé par les Etats-Unis et la Chine. Le ministre allemand du Numérique, Karsten Wildberger, s'est réjoui ...
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par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi, les investisseurs suivant avec prudence la reprise éventuelle des négociations entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, après une semaine morose au cours de laquelle les espoirs d'une ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•24.04.2026•18:28•
Les dirigeants européens ont cependant ouvert la porte à l'invitation de l'Ukraine à certains sommets ou réunions ministérielles européennes. "L'adhésion d'un pays à l'UE est "un processus long, très difficile", a rappelé vendredi 24 avril le président du Conseil ...
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