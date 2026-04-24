information fournie par Reuters • 24/04/2026 à 18:05

MÉDIAS-Les investisseurs réclament un rendement plus élevé sur 14 milliards de dollars de dette liée à des centres de données garantis par Oracle - FT

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24 avril - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/bextvfh7

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