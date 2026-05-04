information fournie par Reuters • 04/05/2026 à 17:21

MÉDIAS-“Les investisseurs particuliers ne contribueront plus à la croissance du crédit privé”, déclare Paul Taubman, directeur général de PJT - Bloomberg News

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