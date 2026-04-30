information fournie par Reuters • 30/04/2026 à 14:26

MÉDIAS-Les banques lancent une vente de prêts de 3,1 milliards de dollars pour CoreWeave, dans un contexte d'essor de l'IA - Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/39nz3y6v

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