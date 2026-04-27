information fournie par Reuters • 27/04/2026 à 13:00

MÉDIAS-JPMorgan transfère certains traders de Paris à Londres dans le cadre d'une réévaluation du Brexit - Bloomberg News

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