L'Europe finit dans le rouge, nouvelle flambée du pétrole avant la Fed

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX à la bourse de Francfort

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi, les cours du pétrole s'envolant à des niveaux jamais vus ‌depuis un mois, dans un contexte de craintes quant aux perturbations persistantes du transport des hydrocarbures dans le détroit d'Ormuz.

Les investisseurs attendent également la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) à 18h00 GMT et les résultats d'une poignée de géants du ​secteur technologique" après la clôture de Wall Street, ce qui incite encore davantage à la prudence.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,39% à 8.072,13 points. À Francfort, le Dax a reculé de 0,31% et à Londres, le FTSE 100 a abandonné 1,16%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,38%, le FTSEurofirst 300 0,62% et le Stoxx 600 0,65%.

Les cours du pétrole Brent de la mer du Nord, référence sur les marchés mondiaux, évoluent mercredi à leur plus haut niveau depuis le 31 ​mars après que le Wall Street Journal a rapporté que les États-Unis s'apprêtaient à prolonger le blocus des ports iraniens, ce qui laisse présager que la pression sur le détroit d'Ormuz devrait se maintenir.

Le contrat à terme du Brent pour livraison en juin, qui expire jeudi, prend 7,1% à 119,16 dollars le baril, ​tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 6,91% à 106,84 dollars.

Les cours du Brent avaient atteint ⁠119,50 dollars le baril le 9 mars dernier, leur plus haut depuis le début de la guerre fin février.

Les négociations entre Washington et Téhéran visant à mettre fin au conflit au Moyen-Orient, qui dure déjà deux ‌mois, restent par ailleurs dans l'impasse, et le président américain Donald Trump, mécontent de la dernière proposition iranienne, a menacé mecredi de "ne plus jouer les gentils" avec l'Iran.

Tout cela contribue à entretenir les craintes inflationnistes, faisant grimper les rendements obligataires et pénalisant les actions, alors que les investisseurs attendent la décision sur les taux de la Fed à 18h00 GMT et les commentaires de ​son président, Jerome Powell, sur l'impact de la situation géopolitique sur l'économique américaine.

La banque centrale ‌américaine devrait maintenir ses taux inchangés, mais pourrait mettre en garde contre l'impact de l'inflation énergétique à l'avenir, lors de ce qui pourrait être la dernière réunion ⁠de politique monétaire présidée par Jerome Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) se prononceront quant à elles jeudi, et on prévoit également à ce que toutes deux maintiennent leurs taux d'intérêt, dans l'attente d'avoir une vision plus claire des répercussions de la crise sur les prix et la croissance.

Après la Fed, l'agenda de mercredi restera très chargé aux États-Unis, Amazon, Meta Platforms, Microsoft et Alphabet devant publier à l'issue de la séance leurs résultats trimestriels, qui seront suivis à ⁠l'aune de l'essor de l'IA et des dépenses massives ‌qu'engendrent le développement de cette technologie.

VALEURS

Les investisseurs ont également examiné la longue série de résultats publiés mercredi en Europe.

À Paris, TotalEnergies, qui a publié mercredi des résultats en forte hausse au ⁠titre du premier trimestre 2026, dopés par la flambée des prix du pétrole, a fini la séance en légère baisse (-0,05%).

Amundi a grimpé de 6,8% après après que le gestionnaire d'actifs a fait état mercredi de son meilleur trimestre en quatre ans.

Pernod ‌Ricard a en revanche perdu 3,08% après que le groupe français et Brown-Forman ont mis fin aux discussions concernant un potentiel rapprochement.

Airbus a pris 5%, l'avionneur européen ayant confirmé ses objectifs malgré une baisse ⁠des livraisons et du bénéfice d'exploitation au premier trimestre.

Ailleurs en Europe, le fabricant allemand de vêtements de sport Adidas a bondi de 8,35% grâce à un bénéfice ⁠d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes.

UBS a progressé de 3,22%, la ‌banque suisse ayant annoncé un bénéfice net au premier trimestre supérieur aux prévisions.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones perd 0,59%, le Standard & Poor's 500 0,09% et le Nasdaq Composite grappille 0,05%, dans un ​contexte de prudence avant la Fed et les résultats des géants de la "tech".

Aux valeurs, Visa grimpe de 8,63%, le géant américain des ‌paiements ayant dépassé les attentes sur son bénéfice au premier trimestre et revu à la hausse ses prévisions annuelles avec la bonne tenue des dépenses de consommation.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le sentiment économique en zone euro s'est dégradé plus que prévu en avril, tombant à son plus ​bas niveau depuis trois ans et demi, le conflit au Moyen-Orient pénalisant le secteur des services alors que l'inflation augmente, montrent des données publiées mercredi.

L'inflation s'est pour sa part accélérée en Allemagne en avril à 2,9% en raison de la forte hausse des prix de l'énergie, mais le ralentissement de l'inflation sous-jacente indique que les pressions sur les coûts ne se sont pas encore propagées à l'ensemble de l'économie.

Ces chiffres précèdent la publication, jeudi, des données préliminaires sur l'inflation dans ⁠l'ensemble de la zone euro, qui devrait s'accélérer, selon un sondage Reuters, à 2,9% en avril, contre 2,6% le mois précédent.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro grimpé à nouveau mercredi, la nouvelle flambée des prix du pétrole ravivant les craintes d'une vague inflationniste susceptible d'entraîner un resserrement de la politique monétaire.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a pris 3,3 points de base à 3,0946%, tandis que celui de l'obligation à deux ans, le plus sensible aux anticipations sur les taux, a gagné 7,5 points de base à 2,7133%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans prend 4,4 points de base à 4,3976%. Le deux ans avance de 5,3 points de base à 3,8975%.

CHANGES

Le dollar gagne 0,18% face à un panier de devises de référence avant la Fed et dans un contexte de craintes inflationnistes.

L'euro perd 0,15% à 1,1693 dollar et la livre sterling cède pour sa part 0,21% face au billet vert.

A SUIVRE LE 30 AVRIL :

(Certaines données peuvent ​accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)