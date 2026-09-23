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MÉDIAS-JPMorgan recrute Adriaan van der Knaap dans le cadre de l'expansion de son groupe dédié aux capitaux privés - Bloomberg News
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 20:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/bdhmryth

-- Remarque: Reuters n’a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude

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