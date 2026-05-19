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MÉDIAS-Intel exhorte les fabricants d'ordinateurs à utiliser des processeurs de pointe face à la pénurie - Nikkei Asia
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 05:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/3tefnhjs

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude

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