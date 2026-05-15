information fournie par Reuters • 15/05/2026 à 17:49

MÉDIAS-Goldman propose un accord de transfert de risques lié à des prêts sur le marché privé - Bloomberg News

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