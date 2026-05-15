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MÉDIAS-Goldman propose un accord de transfert de risques lié à des prêts sur le marché privé - Bloomberg News
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 17:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/4uebmwh8

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude

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