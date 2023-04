Médias, distribution et industrie : zoom sur l'empire Kretinsky

Le milliardaire tchèque de 47 ans Daniel Kretinsky, qui pourrait prendre le contrôle de Casino, s'est fait connaître en France à partir de 2018 grâce à son entrée fracassante au capital de grands médias, comme TF1 ou Le Monde. Mais le magnat, dont la fortune s'élève à 8,5 milliards d'euros d'après Forbes, a également investi dans la distribution ou l'industrie, en France et dans d'autres pays.

Daniel Kretinsky, le 22 janvier 2020, à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

MÉDIAS/ÉDITION

Déjà à la tête d'un petit empire médiatique dans son pays et d'un puissant groupe énergétique mais inconnu en France, le magnat tchèque arrive sur le marché français avec fracas en 2018 en rachetant au groupe Lagardère Active plusieurs grandes publications, ainsi que ses stations de radio d'Europe de l'Est.

CMI France, filiale de Czech Media Invest (CMI), devient alors le propriétaire de titres comme Elle, Arts & décoration, Télé 7 Jours, France Dimanche, Ici Paris et Public. Il prend également le contrôle de l'hebdomadaire Marianne.

Poursuivant sur sa lancée, l'homme d'affaires, qui a effectué une partie de ses études à l'université de Dijon, entre au capital du groupe Le Monde fin 2018. Il prend 49% des parts du banquier Matthieu Pigasse dans Le Monde libre (LML), société qui contrôle le journal, soulevant des inquiétudes parmi les salariés.

Un an de discussions mouvementées plus tard, les autres actionnaires, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, acceptent d'accorder le "droit d'agrément" réclamé par la rédaction du Monde depuis l'arrivée de Daniel Kretinsky. Cette mesure confère un droit de regard en cas de changement de contrôle résultant de l'arrivée d'un nouvel actionnaire majoritaire et doit contribuer à garantir l'indépendance éditoriale du quotidien.

Par ailleurs, Daniel Kretinsky a dit posséder, via sa société luxembourgeoise Vesa Equity Investment, 5,05% du capital et des droits de vote du groupe TF1. Il était entré au capital en 2019.

L'entrepreneur tchèque pourrait enrichir ce portefeuille avec l'acquisition de 100% du groupe d'édition Editis, une promesse d'achat ayant été conclue dimanche avec le géant français des médias Vivendi.

Daniel Kretinsky a également annoncé le 30 mars être en négociations pour investir dans le média vidéo Loopsider.

DISTRIBUTION

En 2019, le milliardaire tchèque était entré au capital du groupe de distribution Casino, sous pression pour réduire sa dette, en y prenant 4,63%. Il estimait à l'époque que ce distributeur était "le mieux positionné sur le marché français et l'un des leaders européens le mieux à même de répondre aux profondes transformations du secteur".

Lundi, Daniel Kretinsky, déjà deuxième actionnaire de Casino via Vesa Equity Investment, a proposé au distributeur d'injecter 750 millions d'euros via une augmentation de capital réservée qui lui pourrait lui permettre, si elle était menée à son terme, de prendre le contrôle de Casino.

En outre, le 22 mars dernier, Daniel Kretinsky est devenu le premier actionnaire du groupe de distribution français Fnac Darty.

Le milliardaire détient également plus de 40% des droits de vote dans le capital du distributeur allemand Metro. Il est aussi présent au capital du groupe de courrier et logistique britannique Royal Mail.

Enfin, il possède une participation dans le géant britannique des supermarchés Sainsbury's.

INDUSTRIE

Daniel Kretinsky a récemment signalé son intérêt pour la branche d'activités d'infogérance du groupe informatique Atos.

L'homme d'affaires, qui détient l'énergéticien tchèque EPH et sa filiale GazelEnergie, avait racheté en 2019 les activités françaises du groupe d'énergie allemand Uniper, parmi lesquelles figuraient deux centrales à charbon: celle de Gardanne (Bouches-du-Rhône), transformée en centrale biomasse et mise en route en février, et celle de Saint-Avold (Moselle).

EPH, qui détient aussi deux centrales à gaz aux Pays-Bas, avait annoncé en juin 2022 être devenue la première entreprise tchèque en termes de chiffre d'affaires, devant le constructeur automobile Skoda.