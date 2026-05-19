information fournie par Reuters • 19/05/2026 à 06:07

MÉDIAS-Demis Hassabis, de Google DeepMind, apparaît comme l'un des premiers investisseurs d'Anthropic - FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/3ab9p9au

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude