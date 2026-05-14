 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MÉDIAS-Brookfield sur le point d'obtenir un prêt de 935 millions de dollars pour l'acquisition de World Freight - Bloomberg News
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 10:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/3yy8tcy5

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un policier municipal en faction sur la Croisette lors de la 79e édition du Festival de Cannes, le 13 mai 2026 ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    A Cannes, entre strass et stupéfiants, le chien renifleur s'invite sur la Croisette
    information fournie par AFP 14.05.2026 11:42 

    Sur la Croisette, robe de gala ou short de plage, le chien renifleur "ne fait pas de différence" pour traquer cocaïne et cannabis tout au long du festival de Cannes, qui attire dans son sillage aussi bien le gotha du cinéma que vendeurs et consommateurs de drogue. ... Lire la suite

  • Le marché du pétrole brut stressé se tourne vers le sommet Xi-Trump pour obtenir de l'aide pour l'Iran : Russell
    Sommet Trump-Xi "sans précédent" à Pékin, commerce et guerre en Iran au menu
    information fournie par Reuters 14.05.2026 11:34 

    par Trevor Hunnicutt et Mei Mei Chu Donald Trump était reçu jeudi à Pékin par Xi Jinping pour des discussions lors desquelles le président américain entend obtenir des ‌succès économiques auprès de son homologue chinois, préserver la fragile trêve commerciale sino-américaine ... Lire la suite

  • Burberry nomme un nouveau patron
    Burberry-L'impact de la guerre au Moyen-Orient affecte la reprise au T4
    information fournie par Reuters 14.05.2026 10:44 

    Burberry a fait état jeudi d'une ‌hausse de ses ventes au quatrième trimestre, son redressement s'accélérant aux États-Unis et en ​Chine, mais la guerre en Iran et le ralentissement du tourisme ont pesé sur les recettes dans sa zone clé, l'Europe et le Moyen-Orient. ... Lire la suite

  • Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps lors de la remise des trophées UNFP, le 11 mai 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    Équipe de France: quelle liste pour le Mondial?
    information fournie par AFP 14.05.2026 10:39 

    Qui verra l'Amérique? Didier Deschamps donne le coup d'envoi symbolique de la campagne des Bleus pour le Mondial-2026 en dévoilant jeudi sa liste de joueurs pour le tournoi, avec peu d'incertitudes à lever hormis l'identité du gardien N.3. Comme c'est la tradition ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,171 +2,03%
CAC 40
8 054,78 +0,58%
NOVACYT
0,548 -14,37%
SOITEC
152,7 -2,02%
Pétrole Brent
106,48 +0,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank