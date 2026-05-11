information fournie par Reuters • 11/05/2026 à 13:28

MÉDIAS-Blackstone et Halliburton auraient investi 1 milliard de dollars dans VoltaGrid - Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - -- Lien vers la source: https://tinyurl.com/mr3a6j2m

-- Remarque: Reuters n'a pas vérifié cette information et ne garantit pas son exactitude