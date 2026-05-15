MÉDIAS-Apollo's West Technology serait en pourparlers pour céder le reste de ses activités - Bloomberg News

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Les marchés boursiers mondiaux ont clôturé en hausse jeudi, portés par l'optimisme autour de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en Chine, qui fait espérer une plus ample collaboration entre les deux puissances. En Europe, la Bourse de Paris a gagné 0,93%, ...
Lire la suite
Le jury d'un tribunal fédéral civil de Chicago a octroyé mercredi soir une indemnisation de 49,5 millions de dollars, que devra verser Boeing, aux proches d'une Américaine de 24 ans tuée dans l'accident d'un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines en 2019, qui avait fait ...
Lire la suite
La Bourse de New York a poursuivi son mouvement haussier jeudi, toujours portée par le secteur technologique, les opérateurs saluant dans le même temps les discussions entre Donald Trump et Xi Jinping en Chine. L'indice Nasdaq (+0,88%) et l'indice élargi S&P
information fournie par Zonebourse•14.05.2026•22:35•
Cerebras Systems a signé jeudi l'une des introductions en Bourse les plus spectaculaires de l'année à Wall Street. Le fabricant californien de puces dédiées à l'intelligence artificielle a ouvert à 350 dollars sur le Nasdaq, soit 89% au-dessus de son prix d'introduction ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer