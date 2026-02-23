 Aller au contenu principal
Median Technologies tiendra deux webconférences pour présenter les avancées stratégiques soutenant le déploiement commercial d’eyonis® LCS aux États-Unis.
information fournie par Boursorama CP 23/02/2026 à 17:45

Communiqué de presse MEDIAN TECHNOLOGIES


Median Technologies tiendra deux webconférences pour présenter les avancées stratégiques soutenant le déploiement commercial d’eyonis® LCS aux États-Unis


Median Technologies, développeur d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd’hui la tenue de deux webconférences le 26 février 2026.

4,7000 EUR Euronext Paris -2,08%

