Communiqué de presse MEDIAN TECHNOLOGIES
Median Technologies tiendra deux webconférences pour présenter les avancées stratégiques soutenant le déploiement commercial d’eyonis® LCS aux États-Unis
Median Technologies, développeur d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd’hui la tenue de deux webconférences le 26 février 2026.
