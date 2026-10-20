Median Technologies renforce son engagement auprès de

la communauté internationale du dépistage du cancer du poumon

à la 50e conférence I-ELCAP à New York

•Median Technologies et sa filiale américaine eyonis Inc. présenteront eyonis® LCS lors de cet événement majeur réunissant la communauté internationale du dépistage du cancer du poumon

•I-ELCAP a joué un rôle pionnier dans le développement des preuves scientifiques ainsi que dans l’adoption internationale du dépistage du cancer du poumon par scanner à faible dose

•La conférence réunira de nombreux experts internationaux de premier plan dans le domaine du dépistage du cancer du poumon, notamment des pionniers d’I-ELCAP

•À la suite de l’autorisation de la FDA et de l’obtention du marquage CE, Median Technologies et eyonis inc. poursuivent le déploiement commercial d’eyonis® LCS aux États-Unis, son marché prioritaire, ainsi qu’en Europe.