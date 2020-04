Median Technologies publie ses résultats financiers pour l'exercice 2019



o Chiffre d'affaires de 9 M€ au 31 décembre 2019, en augmentation de 41% par rapport au chiffre d'affaires 2018

o Carnet de commandes de 38,3 M€, + 61,6% par rapport au 31 Décembre 2018

o Trésorerie et équivalents de trésorerie à 7,6 M€



Sophia Antipolis, France - Median Technologies (Paris : ALMDT), The Imaging Phenomics Company®, a publié ses résultats financiers annuels 2019. Le Conseil d'Administration de Median Technologies s'est réuni le 9 avril 2020 afin d'arrêter les comptes consolidés de l'exercice 2019.



Au 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires était de 9 M€ en évolution de + 41% par rapport au chiffre d'affaires 2018 qui était de 6,5 M€. La progression du chiffre d'affaires trimestre après trimestre de la société a été constante au cours de l'année 2019, renforçant une dynamique de croissance déjà présente sur le deuxième semestre 2018. Au total, l'activité affiche une progression continue sur 6 trimestres avec une croissance moyenne trimestrielle de 13,8%. Le chiffre d'affaires de la société est entièrement lié à l'activité de fournitures de solutions et services pour les essais cliniques en oncologie (iCRO - imaging Contract Research Organization), l'activité iBiopsy® étant une activité de type R&D qui ne génère pas de revenus à ce stade.