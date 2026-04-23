Median Technologies publie ses résultats financiers annuels 2025

et présente les principaux faits marquants du premier trimestre 2026

•L’autorisation FDA 510(k) ouvre la voie à la commercialisation d’eyonis® LCS aux Etats Unis

•Accélération du déploiement commercial avec la nouvelle direction de la filiale américaine et la collaboration avec Tempus

•Perte opérationnelle de la Société réduite de 28% en 2025 par rapport à 2024, illustrant une discipline de coûts et une efficacité opérationnelle renforcées

•Nouveau record du carnet de commandes de l’activité iCRO à 79,8 millions d’euros au 31 mars 2026

•Trésorerie et équivalents de trésorerie à 14,0 millions d’euros au 31 mars 2026

•Horizon de trésorerie à fin 2026, avec un potentiel d’extension supplémentaire sous réserve de l’exercice des BSA 2025, représentant jusqu’à 44,4 millions d’euros de produits additionnels