 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Median Technologies publie ses résultats financiers annuels 2025 et présente les principaux faits marquants du premier trimestre 2026
information fournie par Boursorama CP 23/04/2026 à 17:45

Median Technologies publie ses résultats financiers annuels 2025
et présente les principaux faits marquants du premier trimestre 2026
•L’autorisation FDA 510(k) ouvre la voie à la commercialisation d’eyonis® LCS aux Etats Unis
•Accélération du déploiement commercial avec la nouvelle direction de la filiale américaine et la collaboration avec Tempus
•Perte opérationnelle de la Société réduite de 28% en 2025 par rapport à 2024, illustrant une discipline de coûts et une efficacité opérationnelle renforcées
•Nouveau record du carnet de commandes de l’activité iCRO à 79,8 millions d’euros au 31 mars 2026
•Trésorerie et équivalents de trésorerie à 14,0 millions d’euros au 31 mars 2026
•Horizon de trésorerie à fin 2026, avec un potentiel d’extension supplémentaire sous réserve de l’exercice des BSA 2025, représentant jusqu’à 44,4 millions d’euros de produits additionnels

Valeurs associées

MEDIAN TECHNOLOGIES
4,9500 EUR Euronext Paris +1,96%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank