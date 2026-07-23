 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Présidentielle : en visite en Bretagne, Attal appelle à un "choc des salaires"
information fournie par AFP 23/07/2026 à 16:15
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le secrétaire général de Renaissance Gabriel Attal en déplacement à Landerneau, dans le Finistère, le 23 juillet 2026 ( AFP / FRED TANNEAU )

Le secrétaire général de Renaissance Gabriel Attal en déplacement à Landerneau, dans le Finistère, le 23 juillet 2026 ( AFP / FRED TANNEAU )

Vantant la valeur travail, Gabriel Attal a plaidé jeudi pour des hausses de salaires et des économies sur les dépenses sociales, au premier jour d'une visite en Bretagne qui lance sa campagne estivale pour la présidentielle.

"On a un écart entre le net et le brut qui est trop important, c'est quasiment un scandale national", a déclaré à Landerneau (Finistère) l'ancien Premier ministre, lors d'une visite de l'exposition Warhol au Fonds Leclerc pour la culture, en compagnie de Michel-Edouard Leclerc, le président du groupe de grande distribution.

Alors que les prix à la pompe des carburants flambent dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, Gabriel Attal a affirmé craindre "un nouveau mouvement des gilets jaunes" si la question des rémunérations n'était pas réglée.

"On doit tout faire pour permettre aux salaires d'augmenter (...) en faisant des économies sur notre dépense sociale, en repensant le financement de notre modèle de protection sociale", a développé le patron du parti Renaissance.

Il promet l'équivalent d'un treizième mois pour les Français "de la classe moyenne qui travaillent", soit 250 euros de plus par mois pour un salarié qui touche 2.200 euros net par mois.

"Pas de tabou"

Sans apporter de soutien officiel à Gabriel Attal, M. Leclerc a salué "l'esprit d'ouverture" d'un candidat qui n'a "pas de tabou pour scénariser toutes les solutions de manière pragmatique". "Il a cette énergie, il a cette envie" et "fait partie de ces personnages qui se révèlent" face aux difficultés, a poursuivi le chef d'entreprise.

Le secrétaire général de Renaissance Gabriel Attal au côté de Michel-Edouard Leclerc (G), lors d'une visite à Landerneau, dans le Finistère, le 23 juillet 2026 ( AFP / FRED TANNEAU )

Le secrétaire général de Renaissance Gabriel Attal au côté de Michel-Edouard Leclerc (G), lors d'une visite à Landerneau, dans le Finistère, le 23 juillet 2026 ( AFP / FRED TANNEAU )

Arrivé en avion de Paris, l'ancien Premier ministre avait d'abord été accueilli à la criée de Brest par une poignée de militants et d'élus, avant de déambuler au milieu des bacs de lotte, de langoustes et de raies.

"Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la filière?", a interrogé le candidat.

Un représentant des goémoniers bretons, Yvon Troadec, l'a interpellé sur les difficultés de la profession, confrontée aux effets du réchauffement climatique, qui plombe la récolte d'algues. "Je n'ai aucune illusion" d'avoir été entendu, a pourtant confié le pêcheur à l'AFP.

Sur les quais du port, M. Attal a vanté "l'identité extrêmement forte", "heureuse" et "conquérante" de la Bretagne. "C'était important pour moi d'être ici (...) pour aller aussi à la rencontre des Français qui travaillent, y compris en plein été", a-t-il ajouté.

Gabriel Attal ne relâche pas le rythme de sa campagne présidentielle pendant l'été. Il "continue à accélérer, il en a plus envie que les autres. Il trace sa route, fort et vite", assure son entourage. Mais il reste pour l'instant distancé dans les sondages par son concurrent Edouard Philippe, candidat d'Horizons.

"Déparisianier la France"

En Bretagne, M. Attal doit aussi se rendre aux fêtes maritimes de Douarnenez, tenir une réunion publique à Lorient, pour finir par un passage samedi sur l'île aux Moines, où il passait ses vacances en famille.

Edouard Philippe s'est aussi rendu dans l'ouest de la France samedi, du marché de Guérande à la plage de La Baule en Loire-Atlantique, pour évoquer l'érosion côtière ou la question du tourisme.

Alors que les candidatures des deux anciens Premiers ministres d'Emmanuel Macron font craindre un effacement du centre et de la droite au second tour de la présidentielle, Gabriel Attal estime dans un entretien au quotidien régional Le Télégramme qu'il "faut d'abord une campagne et, ensuite, un vrai rassemblement", promis pour "début 2027".

Celui qui a pris ses distances avec Emmanuel Macron défend son "ADN singulier" et considère au passage qu'"on n'a pas été assez loin" sur l'adaptation au changement climatique.

"Il faut déparisianiser la France", a-t-il aussi répété jeudi, estimant que "l'État a voulu gérer trop de choses pendant trop longtemps".

Gabriel Attal
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

8 commentaires

  • 23 juillet 19:24

    En avion ... sans doute il n est pas copain avec Castex !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

  • Le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro, fils de l'ex-président du Brésil (2019-2022) Jair Bolsonaro, prononce un discours lors d'une manifestation sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, au Brésil, le 7 septembre 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Brésil: en difficulté, Flavio Bolsonaro se lance dans la course présidentielle
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:40 

    Affaibli par des crises en série, Flavio Bolsonaro officialise samedi sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre contre Lula, pour représenter le camp conservateur et son père, l'ex-président Jair Bolsonaro, détenu pour tentative de coup d'Etat. Avec ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank