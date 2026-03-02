Median Technologies présentera eyonis® LCS, son logiciel dispositif médical basé sur l’IA et le Machine Learning (ML) pour le dépistage du cancer du poumon, au Congrès Européen de Radiologie

Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), développeur d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd’hui que la Société présentera eyonis® LCS lors du Congrès Européen de Radiologie (ECR) 2026, qui se tiendra à Vienne (Autriche) du 4 au 8 mars 2026.



L’équipe Median eyonis® accueillera les participants au stand #AI-16, AI Exhibition, Expo X1, du 4 au 7 mars (dates de l’exposition technique), pour présenter les derniers développements d’eyonis® Lung Cancer Screening (LCS), son logiciel dispositif médical basé sur l’intelligence artificielle.