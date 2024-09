Median Technologies participera et présentera un poster scientifique au Congrès 2024 de l’ESMO à Barcelone (Espagne) du 13 au 17 septembre 2024

Median Technologies participera et présentera un poster scientifique au Congrès 2024 de l’ESMO à Barcelone (Espagne) du 13 au 17 septembre 2024



• Présentation d’un poster scientifique eyonis™ LCS.

• Les équipes iCRO & eyonis™ seront présentes sur le stand #525, hall d’exposition 3.





Sophia Antipolis, France - Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible au plan PEA/PME, “Median” ou “La Société”) annonce aujourd’hui que la Société participera au congrès 2024 de l’ESMO (European Society for Medical Oncology) qui se tiendra à Barcelone (Espagne) du 13 au 17 septembre. Les équipes iCRO et eyonis™ de Median seront présentes sur le stand #525, Hall 3, du 13 au 16 septembre, dates de l’exposition technique. La Société partagera les dernières avancées de ses services iCRO mettant à profit les technologies de l’Intelligence Artificielle pour l’imagerie des essais cliniques en oncologie, ainsi que les récents développements concernant son logiciel dispositif médical eyonis™ Lung Cancer Screening (LCS).