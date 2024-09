Median Technologies partagera les résultats positifs de la première étude pivot d’eyonis™ LCS, son logiciel dispositif médical pour le diagnostic du cancer du poumon, à la World Conference on Lung Cancer 2024 de l’IASLC (San Diego, CA, USA, du 7 au 10 septembre 2024)



• eyonis™ LCS est un logiciel dispositif médical propriétaire Median s’appuyant sur l’intelligence artificielle et le machine learning pour détecter et diagnostiquer les cancers pulmonaires de façon précoce.

• eyonis™ LCS a atteint une précision intrinsèque de détection et de diagnostic sans précédent (AUC de 0,904 ) dans l’analyse d’images de scanner faible dose lors une première étude pivot qui vient de s’achever.

• Les premiers résultats de la seconde étude pivot évaluant eyonis™ LCS, seront communiqués au premier trimestre 2025.

• Les dépôts des dossiers réglementaires visant l’obtention des autorisations de mise sur le marché d’eyonis™ LCS aux Etats Unis et en Europe sont prévus au premier semestre 2025.

• L’équipe Median eyonis™ partagera les dernières avancées de eyonis™ LCS et rencontrera les participants de la World Conference on Lung Cancer (WCLC) sur le stand #2601.