Median Technologies nomme Jean-Christophe Montigny en tant que Chief Financial Officer et membre du comité exécutif





Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT) annonce aujourd'hui la nomination de Jean-Christophe Montigny au poste de Chief Financial Officer. A ce titre, Jean-Christophe Montigny sera membre du comité exécutif de Median.



Jean-Christophe Montigny succède à Bernard Reymann, qui quitte ses fonctions après plus de 8 ans passés au sein de la Société.



« Nous sommes très heureux que Jean-Christophe Montigny rejoigne notre société. Son expérience dans l'accompagnement de la croissance de sociétés telles que Median ainsi que celle dans la préparation d'une cotation sur le NASDAQ sont des éléments déterminants pour notre société. Jean-Christophe sera clé pour les prochains jalons de l'histoire boursière et financière de Median », précise Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies. « Nous tenons par ailleurs à remercier très sincèrement Bernard Reymann pour son implication de tous les jours et pendant plus de 8 ans en tant que CFO de Median. Bernard a été très actif dans le développement de notre société et en a accompagné toutes les étapes après notre introduction en bourse en 2011. Nous lui souhaitons chaleureusement beaucoup de chance et de succès pour ses nouveaux projets personnels ».