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Median Technologies lance une levée de fonds pouvant atteindre 50 MEUR
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 08:16

Median Technologies fait part du lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 40 MEUR, pouvant atteindre 50 MEUR, afin de soutenir le déploiement d'eyonis LCS aux États-Unis et en Europe et d'accélérer le développement de nouvelles indications cliniques pour sa plateforme propriétaire eyonis de diagnostic précoce pan-cancer.

Les actions nouvelles seront offertes dans le cadre d'une offre au public en France et d'un placement global auprès de certains investisseurs qualifiés pour un montant global d'environ 40 MEUR, ainsi que d'une offre réservée aux garants d'un montant maximum de 10 MEUR.

Des engagements fermes de souscription et de garantie ont été pris pour un montant total de 30 MEUR, dont 20 MEUR au titre des engagements de souscription, représentant un total d'engagements équivalant à 75% de l'offre au public.

Le nombre total maximum d'actions nouvelles s'élève à 10 000 000, au prix de souscription unitaire de 5 EUR. La période de souscription de l'offre au public prendra fin le 3 juin à 17h00 (heure de Paris), et le règlement-livraison ainsi que l'admission des actions nouvelles sur Euronext Growth sont prévus pour le 9 juin.

L'opération permettra, en cas de souscription à hauteur de 100%, de repousser l'horizon de trésorerie de Median jusqu'au 1er semestre 2028. En cas d'exercice de l'intégralité des 12 millions de BSA émis en juillet 2025 et actuellement en circulation, l'horizon de trésorerie serait alors repoussé à mi-2029.

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1 commentaire

  • 12:48

    Y'avait vraiment pas le feu !

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