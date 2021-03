NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

Le 24 mars 2021 - 17h40 CET





Median Technologies lance une augmentation de capital par placement privé



o Lancement d'une augmentation de capital dans le cadre d'un placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres pour un montant d'environ 20 millions d'euros.



Sophia Antipolis, France - Median Technologies (Euronext Growth - ALMDT) annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital dans le cadre d'un placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres, conformément à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier pour un montant d'environ 20 millions d'euros. En cas de demande excédentaire de la part des investisseurs dans le cadre du placement privé, Median Technologies se réserve le droit d'augmenter le montant levé dans la limite de 20% du capital social.

Cette levée de fonds a pour objet de permettre à la Société de financer ses activités et de remplir son obligation liée aux engagement contractuels avec la Banque Européenne d'Investissements (BEI).