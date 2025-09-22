Median Technologies : l'horizon de trésorerie dépasse le quatrième trimestre 2026

(AOF) - Median Technologies a fait le point sur son horizon de trésorerie après le succès de son opération de financement effectuée en juillet et en août dernier. Le développeur d'eyonis, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, estime pouvoir se financer au-delà du quatrième trimestre 2026. La société va également se consacrer au lancement commercial d’eyonis aux États-Unis.
