Median Technologies : l'horizon de trésorerie dépasse le quatrième trimestre 2026
information fournie par AOF 22/09/2025 à 18:10

(AOF) - Median Technologies a fait le point sur son horizon de trésorerie après le succès de son opération de financement effectuée en juillet et en août dernier. Le développeur d'eyonis, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, estime pouvoir se financer au-delà du quatrième trimestre 2026. La société va également se consacrer au lancement commercial d’eyonis aux États-Unis.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

