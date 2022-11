Median Technologies fera trois présentations lors de la conférence annuelle du RSNA (Radiological Society of North America) qui se tiendra du 27 novembre au 1er décembre prochain à Chicago, Etats-Unis



• Présentation à AI Showcase Theater : “Enabling Lung Cancer Screening with iBiopsy® AI-based Software as Medical Device”

• Présentation scientifique : ”Development of an AI/ML Tech Based Pulmonary Nodule Malignancy Prediction Model: Application to Indeterminate Pulmonary Nodules and Early-Stage Cancers”

• Poster scientifique (présentation virtuelle) : “Discordance rates on primary tumor assessment between Blinded Independent Central Review (BICR) readers in advanced or metastatic esophageal cancer applying RECIST 1.1 criteria”

• Les équipes Median seront sur le stand 4849 (AI showcase) pour présenter les derniers développements de iBiopsy® ainsi que l’offre iCRO





Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT) annonce aujourd’hui que la société participera à la plus grande conférence au monde d’imagerie médicale, la conférence annuelle du RSNA (Radiological Society of North America) qui se tiendra à Chicago, Etats-Unis, du 27 novembre au 1er décembre 2022.



La société y fera une présentation industrielle et deux présentations scientifiques.