Median Technologies : eyonis® LCS démarre sa commercialisation aux États-Unis après l’obtention de l’autorisation FDA ; Oran Muduroglu est nommé Président de Median eyonis Inc.
18/02/2026

Communiqué de presse MEDIAN TECHNOLOGIES

• Oran Muduroglu, entrepreneur reconnu dans le domaine de l’imagerie médicale, pilote le lancement d’eyonis® LCS sur le territoire américain
• Une infrastructure commerciale et clinique déjà établie aux États-Unis et un cadre de remboursement Medicare existant vont soutenir le déploiement commercial d’eyonis® LCS
• Des discussions sont en cours pour établir des partenariats cliniques permettant une large adoption d’eyonis® LCS dans les programmes américains de dépistage du cancer du poumon
• Des webconférences seront organisées le 26 février 2026 pour présenter les avancées récentes de la Société et les prochaines étapes du déploiement commercial d’eyonis® LCS aux États-Unis

