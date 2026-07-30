Median Technologies et Olea Medical, société du groupe Canon Medical Systems, concluent un partenariat pour le déploiement commercial
d’eyonis® LCS, le logiciel dispositif médical IA de Median
pour le dépistage du cancer du poumon
• Les deux sociétés ont signé un accord mondial de commercialisation
• Cet accord est une nouvelle étape de la stratégie de commercialisation d’eyonis® LCS basée sur des partenariats stratégiques
• L’accord s’appuie sur les étapes réglementaires récemment franchies par eyonis® LCS : autorisation 510K de la FDA en février 2026, et marquage CE en juillet 2026
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