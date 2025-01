Median Technologies en cours de finalisation de financements pouvant aller jusqu'à 47,5 millions d'euros pour soutenir l’approbation et la commercialisation aux États-Unis et en Europe d’eyonis™ LCS



• Remboursement du prêt 2020 de la BEI, reporté à octobre 2025 (initialement prévu en avril 2025)

• Nouveau prêt de la BEI d’un montant de 37,5 m€ en cours d’examen préalable à la finalisation

• Nouvelle ligne de financement en fonds propres jusqu’à 10 m€ auprès d’IRIS, pour permettre le nouveau prêt de la BEI



• Résultats de l’étude pivot eyonis™ LCS RELIVE au T1 2025

• Dépôts des dossiers réglementaires FDA 510(k) et marquage CE au T2 2025

• Lancement commercial aux Etats-Unis au T4 2025

• Discussions en cours avec des leaders américains de l’industrie du diagnostic basé sur l’IA pour un accord commercial potentiel concernant eyonis™ LCS

• Améliorations opérationnelles permettant d’augmenter la rentabilité de l’activité iCRO