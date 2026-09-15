Median Technologies décroche un contrat majeur de 8,4 millions d'euros

La société spécialisée dans les logiciels de dispositifs médicaux par intelligence artificielle et la fourniture de services centraux d'imagerie pour la recherche clinique a annoncé la signature de l'un des contrats les plus importants de son histoire pour sa division iCRO.

Attribué par un laboratoire pharmaceutique européen de premier plan, client historique de l'entreprise, ce contrat s'élève à 8,4 millions d'euros (environ 9,5 millions de dollars).

Dans le cadre de cet accord, Median Technologies gérera l'ensemble des services d'imagerie centralisée et d'analyses tridimensionnelles avancées pour un essai clinique mondial de phase III. L'étude porte sur un traitement expérimental ciblant une forme rare et complexe de cancer cérébral et mobilisera plus de 150 centres investigateurs répartis entre les Amériques, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Visibilité financière accrue et validation stratégique

Ce projet de grande ampleur vient renforcer le carnet de commandes de l'activité iCRO de Median et améliore nettement la visibilité sur ses revenus futurs.

"Ce projet constitue une étape importante pour Median et pour notre activité iCRO, puisqu'il s'agit de l'un des contrats les plus significatifs jamais remportés par la société", s'est félicité Nicolas Dano, Chief Operating Officer et Chief Commercial Officer de l'activité iCRO.

Pour la biotech, ce succès valide sa stratégie axée sur les grands programmes d'imagerie oncologique et confirme sa capacité à exécuter des projets internationaux complexes exigeant une forte coordination et des capacités d'évaluation d'imagerie à grande échelle pour le compte de grands groupes pharmaceutiques.