Median Technologies communique ses résultats semestriels 2021 et son niveau d’activité pour le troisième trimestre 2021



• Croissance de l’activité à un rythme soutenu au premier semestre 2021

• Une dynamique qui se poursuit au troisième trimestre avec deux nouvelles structurantes pour iBiopsy® et iCRO

• Chiffre d’affaires T3 2021 à 5,3 m€, + 51% par rapport à T3 2020

• Trésorerie renforcée à 42,6 m€ au 30 septembre 2021





Sophia Antipolis, France - Median Technologies (Euronext Growth - ALMDT) dont le Conseil d’Administration s’est réuni le 21 octobre 2021 pour arrêter les comptes consolidés du 1er semestre 2021 aux normes IFRS après revue limitée, communique ce jour ses résultats semestriels ainsi que son niveau d’activité pour le troisième trimestre 2021.



Troisième trimestre 2021 : une succession de nouvelles impactantes pour iBiopsy® et iCRO

En septembre 2021, la société a publié des résultats qualifiés d’exceptionnels concernant le diagnostic iBiopsy® (CADx), permettant de caractériser les nodules pulmonaires malins et bénins, ce qui peut avoir un impact majeur dans le cadre d’un dépistage du cancer du poumon.

Sur la même période, Median Technologies a été confirmée comme fournisseur privilégié d’un des laboratoires pharmaceutiques membre du Top 3 au niveau mondial et sélectionnée pour mettre en œuvre la stratégie d’imagerie de ce client dans les essais cliniques sur des indications phares en oncologie.