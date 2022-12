Median Technologies: Calendrier de communication financière du premier semestre 2023

Calendrier de communication financière du premier semestre 2023



Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT), annonce la date de publication de ses résultats 2022 : Résultats 2022, le 20 avril 2023 (Diffusion après clôture des marchés)





A propos de Median Technologies : Median Technologies fournit des solutions logicielles innovantes et des services d’imagerie afin de faire progresser les soins de santé pour tous. Nous exploitons la puissance des images médicales en utilisant les technologies les plus avancées d’intelligence artificielle pour augmenter la précision dans le diagnostic et le traitement de nombreux cancers et de maladies métaboliques et contribuer à l’émergence de nouvelles thérapies pour les patients. Nos solutions iCRO pour l’analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie et iBiopsy®, notre logiciel dispositif médical basé sur les technologies de l’IA aident les sociétés biopharmaceutiques et les cliniciens à offrir aux patients de nouveaux traitements et des diagnostics plus précoces et plus précis. Ainsi, nous contribuons à un monde en meilleure santé.