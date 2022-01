Median Technologies annonce un chiffre d’affaires 2021 de 20,5 m€ en hausse de 52%, et une trésorerie renforcée à 39 m€.



• Chiffre d’affaires de 20,5 m€ au 31 décembre 2021, une augmentation de 52 % par rapport au chiffre d’affaires 2020 (13,5 m€).

• Croissance du carnet de commandes à 58 m€ au 31 décembre 2021.

• Trésorerie et équivalent de trésorerie à 39 m€ au 31 décembre 2021.



Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT:PA) communique aujourd’hui son niveau d’activité pour l’ensemble de l’année 2021. En 2021, la société a poursuivi sa croissance à un rythme soutenu.



iBiopsy® : D’excellents résultats du plan de développement clinique iBiopsy® Lung Cancer Screening



En 2021, la société a communiqué deux séries de résultats sur les excellentes performances de sensibilité et de spécificité de la caractérisation malin/bénin des nodules pulmonaires (communiqués de presse des 6 septembre et 23 novembre 2021). Ces résultats sur la caractérisation des nodules pulmonaires ont été complétés par des données concernant les performances de la détection de nodules pulmonaires le 5 janvier 2022.



• Les performances de caractérisation malin/bénin iBiopsy® Lung Cancer Screening (LCS) pour le cancer pulmonaire de stade 1 atteignent une sensibilité de 93,1% pour une spécificité de 96,2%.

• Les performances de détection iBiopsy® Lung Cancer Screening (LCS) atteignent une sensibilité de 94,9% pour un nombre de faux positif par scanner de 1.