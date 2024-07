Median Technologies annonce un carnet de commandes record au 30 juin 2024 et communiquera les résultats de l’étude pivot Standalone eyonis™ LCS en août.



• Carnet de commandes record à 71,7 m€ au 30 juin 2024.

• Premiers accords majeurs pour iCRO au Japon et en Corée du Sud.

• Reprise des ventes en Chine et accélération de la croissance de la prise de commandes.

• Chiffre d’affaires du premier semestre 2024 à 10,9 m€.

• Sélection comme fournisseur privilégié par deux des laboratoires pharmaceutiques membres du Top 3 mondial.

• Les résultats finaux de l’étude de vérification indépendante eyonis™ LCS (Lung Cancer Screening) rendent la Société extrêmement confiante pour ceux de l’étude pivot Standalone qui seront communiqués en août.

• Trésorerie et équivalents de trésorerie à 16 m€ au 30 juin 2024, horizon de trésorerie : second trimestre 2025.

Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies présentera l’actualité de la société et répondra aux questions des participants par webcast :

mercredi 24 juillet 2024

16h00 CEST – 10h00 EDT (anglais) : lien d’inscription

18h00 CEST (français) : lien d’inscription