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Median Technologies annonce la création d’un Comité de Revue Stratégique et d’un Comité R&D afin de permettre la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la Société et d’accélérer sa stratégie pan-cancer eyonis®
information fournie par Boursorama CP 02/09/2026 à 17:45
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Communiqué de presse MEDIAN TECHNOLOGIES

Median Technologies annonce la création d’un Comité de Revue Stratégique et d’un Comité R&D afin de permettre la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la Société et d’accélérer sa stratégie pan-cancer eyonis®

La revue stratégique inclura notamment l’étude d’une séparation potentielle de l’activité iCRO, d’une cotation potentielle aux États-Unis et d’autres alternatives stratégiques.

• Le Comité de Revue Stratégique est chargé d’évaluer un large éventail d’options structurelles, transactionnelles et de financement concernant les deux activités opérationnelles de la Société et de formuler des recommandations au Conseil d’administration

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