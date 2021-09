Median Technologies annonce des performances exceptionnelles pour le diagnostic iBiopsy® (CADx ), permettant de caractériser les nodules pulmonaires malins et bénins dans le cadre d'un dépistage

du cancer du poumon.



o Les résultats de la caractérisation des nodules pulmonaires atteignent une sensibilité de 95,2% et une spécificité de 95,7%, une précision exceptionnelle, et qui pourrait avoir un impact majeur pour l'adoption des programmes de dépistage du cancer du poumon.

o L'étude de grande ampleur est basée sur une cohorte de 1 696 patients, représentant un total de 16 608 nodules pulmonaires.

o D'autres résultats sur un CADe/CADx combinant détection et caractérisation des nodules pulmonaires dans le cadre du dépistage du cancer du poumon, sont attendus courant du 4ème trimestre 2021.