Median Technologies annonce de nouvelles performances exceptionnelles

pour le diagnostic iBiopsy® (CADx ) LCS portant spécifiquement

sur la caractérisation du cancer pulmonaire de stade 1



• Les performances du diagnostic iBiopsy® Lung Cancer Screening performance (LCS) pour le cancer pulmonaire de stade 1 atteignent une sensibilité de 93,1% pour une spécificité de 96,2%.

• Ces résultats sont primordiaux pour la caractérisation du cancer du poumon en stade précoce, pour laquelle iBiopsy® offre une spécificité extrêmement élevée pour une sensibilité proche des 95% et permet de réduire considérablement le pourcentage de faux négatifs et de faux positifs, ces derniers étant à ce jour un des freins à la mise en place du dépistage du cancer du poumon.

• Les résultats seront présentés le 28 novembre à 12h00 CT au cours du AI Showcase Theater dans le cadre de la conférence annuelle du RSNA à Chicago, USA et également sur le stand Median 4849 du 29 novembre au 1er décembre.