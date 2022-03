Median Technologies annonce avoir terminé la mise au point de son logiciel dispositif médical iBiopsy® Lung Cancer Screening CADe/CADx qui atteint des performances de sensibilité et de spécificité exceptionnelles



• Les performances exceptionnelles CADe/CADx de iBiopsy® Lung Cancer Screening (LCS), calculées sur une cohorte de 1 760 patients, atteignent une sensibilité de 94,7% pour une spécificité de 93,3%

• De tels niveaux de performance confèrent à iBiopsy® CADe/CADx le potentiel de faciliter significativement les programmes de dépistage du cancer du poumon dans le monde et de sauver la vie de millions de patients

• Median a initié les phases réglementaires et de conception des études pivot pour iBiopsy® LCS CADe/CADx, avec pour objectif d’obtenir l’approbation de la FDA et l’autorisation de mise sur le marché américain fin 2023



Sophia Antipolis, France – Median Technologies (ALMDT) annonce des performances exceptionnelles pour son logiciel dispositif médical (Software as Medical Device -SaMD) iBiopsy® LCS CADe/CADx basé sur les technologies de l’intelligence artificielle et du machine learning. iBiopsy® LCS CADe/CADx est destiné à détecter et caractériser de façon précoce les nodules pulmonaires cancéreux et à améliorer la prise en charge des patients.