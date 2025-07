Median Technologies: accord de financement signé avec la BEI information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 11:47









(CercleFinance.com) - Median Technologies annonce avoir signé le 11 juillet un accord de financement avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) pour une nouvelle ligne de financement allant jusqu'à 37,5 millions d'euros, à l'issue des discussions annoncées en janvier et en avril.



'Les fonds renforceront notre indépendance financière et nous permettront de négocier les meilleures options possibles pour la commercialisation de notre logiciel dispositif médical eyonis LCS aux Etats Unis et en Europe', explique son CEO Fredrik Brag.



La société de technologies médicales précise que cette ligne de financement pourra être tirée en trois tranches : une tranche A de 19 millions d'euros, une tranche B de 8,5 millions d'euros et une tranche C de 10 millions d'euros.



Median demandera le tirage de la Tranche A dès que les conditions contractuelles qui y sont rattachées seront remplies. Cette tranche d'une maturité de 72 mois portera un taux d'intérêt annuel de 5% et sa libération donnera lieu à l'émission de BSA.





Valeurs associées MEDIAN TECHNOLOGIES 2,2650 EUR Euronext Paris -7,55%