Median: des résultats positifs à venir depuis San Diego

(CercleFinance.com) - Median Technologies a annoncé jeudi qu'il prévoyait de partager les dernières avancées de son logiciel médical dédié au diagnostic du cancer du poumon à l'occasion d'un congrès médical qui s'ouvrira ce week-end à San Diego (Californie).



La 'medtech' française explique qu'elle compte notamment revenir sur les résultats positifs de sa première étude pivot, qui avait montré la semaine passée que le dispositif eyonis LCS avait atteint une précision de détection sans précédent dans l'analyse d'images de scanner.



Pour mémoire, son système eyonis LCS s'appuie sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique ('machine learning') afin de diagnostiquer les cancers pulmonaires de façon précoce.



L'essai avait même inclus, dans sa cohorte, des images de scanner faible dose considérées comme difficiles à analyser.



En dépit de ces bonnes nouvelles, l'action Median avait chuté de 28% au cours des six dernières séances de Bourse, bien que le succès de l'étude constitue la première des deux étapes nécessaires pour accéder aux marchés européen et américain.



Les premiers résultats de la seconde étude pivot seront, eux, communiqués au premier trimestre 2025.



Par la suite, Median dit envisager les dépôts des dossiers réglementaires visant l'obtention des autorisations de mise sur le marché d'eyonis LCS aux Etats-Unis et en Europe sont prévus au premier semestre 2025.



Suite à l'annonce de sa participation à la World Conference on Lung Cancer 2024 de l'IASLC du 7 au 10 septembre, Median rebondissait de presque 6% en Bourse jeudi matin.



Le titre affiche encore un gain de 23% depuis le début de l'année.





Valeurs associées MEDIAN TECHNOLOGIES 5,85 EUR Euronext Paris +5,03%