Median: augmentation de capital avec nette décote et fort effet dilutif

(Zonebourse.com) - Median Technologies a annoncé hier soir le lancement d'une augmentation de capital de 22 millions d'euros, une opération censée lui permettre d'assurer le développement commercial aux Etats-Unis d'eyonis LCS, son dispositif d'imagerie basé sur l'IA pour le diagnostic des cancers, en étendant sa trésorerie jusqu'au troisième trimestre 2026.



La société dit prévoit l'émission de 13,25 millions d'actions à bons de souscription d'actions à un prix unitaire de 1,66 euros, soit un produit brut maximum d'émission d'environ 22 millions d'euros, susceptible d'être porté à 25,3 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.



A chaque action émise dans le cadre de l'offre sera attaché un bon de souscription qui sera immédiatement détaché, sachant que deux BSA donneront droit de souscrire à trois actions ordinaires nouvelles.



Le lancement de l'augmentation de capital fait suite à la signature d'un nouvel accord de financement avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) d'un montant allant jusqu'à 37,5 millions d'euros. annoncée en juillet dernier.



Le prix de souscription des ABSA fait apparaître une décote faciale de 17,9% par rapport à la moyenne des prix moyens pondérés par les volumes de l'action lors des vingt séances de Bourse précédant la date du vendredi 18 juillet.



L'effet dilutif s'annonce par ailleurs significatif puisque la participation d'un actionnaire qui détiendrait 1% du capital de la société préalablement à l'émission des ABSA et ne souscrivant pas à l'augmentation de capital pourrait être ramenée à 0,34% en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.



