Median : Après la signature d’un accord financier allant jusqu’à 37,5 millions d’euros avec la BEI, Median Technologies lance une augmentation de capital de 22 millions d’euros pour soutenir la commercialisation d’eyonis® LCS aux Etats-Unis et financer l’extension de sa suite de logiciels dispositifs médicaux eyonis® pour le diagnostic précoce des cancers par l’image

Sophia Antipolis, France – Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), développeur d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par émission d'ABSA et avec délai de priorité de 5 jours de bourse, à titre irréductible et réductible, pour un montant d’environ 22,0 millions, qui pourra être porté à 25,3 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension (telle que définie ci-après). Les ABSA seront offertes dans le cadre du délai de priorité, ainsi que, pour les titres financiers restants, dans le cadre d'une offre au public et d'un placement privé auprès de certains investisseurs qualifiés (ensemble, l’« Offre »). L’Offre est adressée exclusivement à des investisseurs, particuliers ou non, qui y souscriront pour un montant d’au moins 100.000 euros par investisseur.