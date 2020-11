Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MEDIA-La facture du report des JO de Tokyo estimée à €1,6 md-Yoliuri Reuters • 29/11/2020 à 16:28









TOKYO, 29 novembre (Reuters) - La décision de reporter cette année les Jeux olympiques de Toyo à cause de l'épidémie de coronavirus a coûté environ 200 milliards de yens (1,6 milliard d'euros), ont estimé les organisateurs, rapporte dimanche le journal Yomiuri. Le Comité international olympique et le gouvernement japonais ont été forcés en mars de reporter d'un an les olympiades. Avant le report, le coût des jeux était chiffré à 1.350 milliards de yens (près de 10,8 milliards d'euros), ajoute le journal japonais. Bien qu'important, le surcoût a été réduit grâce à la simplification de certains évènements, poursuit Yomiuri. Estimé initialement à près de 300 milliards de yens, il recouvre le paiement des salaires et l'introduction de nouveaux systèmes pour le remboursement des billets, mais ne comprend pas le coût des mesures sanitaires anti-Covid. (Junko Fujita, Gilles Guillaume pour la version française)

