MEDIA-KKR envisage d'acquérir les cliniques Elsan-Bloomberg Reuters • 17/07/2020 à 18:47









17 juillet (Reuters) - Le fonds d'investissement américain KKR & CO a entamé des discussions en vue de l'acquisition des cliniques du groupe français Elsan, rapporte vendredi l'agence Bloomberg https://bloom.bg/3fR9UQt. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Bureau de Paris)

Valeurs associées KKR & CO NYSE +0.46%