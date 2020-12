Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MEDIA-Engie a présélectionné des banques pour la cession d'actifs Reuters • 02/12/2020 à 19:45









PARIS, 2 décembre (Reuters) - Engie ENGIE.PA a présélectionné des banques conseils pour la cession d'une partie de ses activités de services, rapporte l'agence Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-02/engie-is-said-to-line-up-banks-for-6-billion-services-disposal?sref=I5jUJbND mercredi, citant des sources proches du dossier. Selon ces sources, BNP Paribas BNPP.PA , Credit Suisse CSGN.S et Lazard LAZ.N ont été approchées afin d'aider le groupe français à poursuivre la revue stratégique de ces activités. Engie cherche à obtenir environ 5 milliards d'euros grâce ces opérations, ajoutent les sources citées par Bloomberg. NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude. (Rédaction de Paris)

