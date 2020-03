MEDIA 6 : POINT SUR LE COVID-19

Communiqué de Presse

Paris, le 19 mars 2020

Compte tenu des circonstances exceptionnelles provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) et des recommandations gouvernementales, et aux fins de protéger la santé de ses collaborateurs et freiner la propagation du virus, la Direction du Groupe a procédé à la fermeture temporaire de ses bureaux et ateliers de production en France, et suspendu les chantiers en cours.

A ce jour, les activités en Amérique du Nord et en Asie restent opérationnelles avec toutes les mesures sanitaires utiles.

En France, le Groupe a opté pour le chômage partiel pour l'ensemble des équipes de production. Des solutions de télétravail et de permanence ont par ailleurs été mises en place notamment pour les équipes de création et design, celles de gestion de projet ainsi que la Direction et l'administration centrale.

MEDIA 6 suit de près l'évolution de la situation et travaille à la mise en place des conditions de travail permettant de garantir les gestes barrières et les règles de distanciation au travail afin de redémarrer le plus rapidement possible les sites de production fermés.

L'assise financière solide du Groupe sera un atout indéniable dans la gestion de cette crise inattendue.

Le Groupe tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité.

A propos de MEDIA 6

« Parce que 50% des achats se décident sur le point de vente »

Spécialiste du Marketing sur le Point de Vente, le groupe MEDIA 6 agence des espaces de ventes, crée, produit, et installe dans les points de ventes des supports de communication et de présentation qui permettent :

d'augmenter la fréquentation du lieu de vente,

d'optimiser et d'orienter les ventes au moment déterminant de l'acte d'achat.

Sur ces marchés, MEDIA 6 occupe une position particulière en étant le seul acteur du secteur proposant une solution globale intégrée multi matériaux :

PLV, temporaire et permanente, pour une clientèle de fabricants ;

Mobilier Commercial et de l'Agencement d'espace de vente, pour une clientèle de distributeurs.

Ce positionnement lui a permis de convaincre et fidéliser une clientèle prestigieuse qui compte notamment les plus grandes références du monde du luxe, de la pharmacie ou de la grande distribution.

Créé en 1977, MEDIA 6 est doté d'un effectif moyen de 570 personnes et de 6 sites de production spécialisés.

Le groupe MEDIA 6 est coté sur Euronext Paris - Compartiment C.

Code ISIN : FR0000064404 - Code Reuters : EDI.PA, Code Bloomberg EDI

www.media6.com

